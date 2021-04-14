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Захарова пожаловалась, что ЕС и НАТО не оказывают давления на "горячие головы" в Киеве

Среда, 14 апреля 2021, 11:10

Представитель МИД России Мария Захарова пожаловалась, что НАТО подстрекает Киев к поддержке напряженности на Донбассе, а Евросоюз не занял жесткую позицию в отношении Украины.

Об этом Захарова сказала в эфире радиостанции "Вести FM", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ТАСС.

"НАТО - военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, - опять же всячески заигрывает с Киевом. При этом находясь в контакте и тесных взаимоотношениях с киевским режимом, альянс не выражает обеспокоенность тем, что там (на Донбассе) происходит, а наоборот, еще больше натравливает киевских политиков, эти горячие головы, на так называемые свершения, и это происходит много лет. Гибнут дети, женщины, старики ", - заявила Захарова.

Она пожаловалась, что ЕС "не просто наблюдает за тем, что происходит в самом сердце Европы", но "всячески вдохновляет киевский режим".

"Вы же не найдете ни одного публичного призыва - жесткого - Киеву отчитаться о проделанной работе, вернуться за стол переговоров, прекратить вот эту политическую даже не интригу, а международное политическое безобразие. Ничего из этого не было", - пожаловалась Захарова.

Она заявила, что Евросоюз, наоборот, усилил риторику в отношении РФ, возложив ответственность за события в Украине на Москву.

Напомним, президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 13 апреля призвал его снизить напряженность на границе Украины, где Москва концентрирует военные силы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к немедленному прекращению провокаций в Украине и у ее границ.

Темы: РосcияНАТО


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