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Окупанти скаржаться на COVID-19 в Криму, який нібито привозять з материкової України

Середа, 14 квітня 2021, 11:22
Окупанти скаржаться на COVID-19 в Криму, який нібито привозять з материкової України
фото: ТАСС

Так званий головний санлікар окупованого Криму Наталія Пеньковська заявила, що на території Криму виріс рівень захворюваності на COVID-19 через зростання завезених випадків вірусу з материкової України.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Два останні тижні відрізняються зростанням завезених випадків захворювання з України, де дуже несприятлива ситуація щодо COVID-19 на тлі фактичної відсутності імунізації проти даного захворювання.

На сьогоднішній день ми фіксуємо значні переміщення кримчан в сторону суміжної держави і назад.

Якщо до цього ми реєстрували 1-2 завезених випадки в тиждень, то за останній тиждень це число виросло до 15 випадків з України, 2 з Туреччини і 1 з інших зарубіжних країн".

Деталі: Вона закликала жителів Криму максимально обмежити поїздки на територію України.

За інформацією окупантів в Криму виявили 38,9 тисяч випадків коронавірусу, 1,1 тисяч осіб померли.

Українська правда

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Теми: Covid-2019коронавірусУкраїнаКрим
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