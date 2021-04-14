Окупанти скаржаться на COVID-19 в Криму, який нібито привозять з материкової України

Так званий головний санлікар окупованого Криму Наталія Пеньковська заявила, що на території Криму виріс рівень захворюваності на COVID-19 через зростання завезених випадків вірусу з материкової України.

Джерело: російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Два останні тижні відрізняються зростанням завезених випадків захворювання з України, де дуже несприятлива ситуація щодо COVID-19 на тлі фактичної відсутності імунізації проти даного захворювання.

На сьогоднішній день ми фіксуємо значні переміщення кримчан в сторону суміжної держави і назад.

Якщо до цього ми реєстрували 1-2 завезених випадки в тиждень, то за останній тиждень це число виросло до 15 випадків з України, 2 з Туреччини і 1 з інших зарубіжних країн".

Деталі: Вона закликала жителів Криму максимально обмежити поїздки на територію України.

За інформацією окупантів в Криму виявили 38,9 тисяч випадків коронавірусу, 1,1 тисяч осіб померли.