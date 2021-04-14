Оккупанты жалуются на COVID-19 в Крыму, который якобы привозят из материковой Украины

Так называемый главный санврач оккупированного Крыма Наталья Пеньковская заявила, что на территории Крыма вырос уровень заболеваемости на COVID-19 из-за роста завезенных случаев вируса с материковой части Украины.

Источник: российское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Две последние недели отличаются ростом завозных случаев заболевания из Украины, где очень неблагоприятная ситуация по COVID-19 на фоне фактического отсутствия иммунизации против данного заболевания.

На сегодняшний день мы фиксируем значительные перемещения крымчан в сторону сопредельного государства и обратно.

Если до этого мы регистрировали 1-2 завозных случая в неделю, то за последнюю неделю это число выросло до 15 случаев из Украины, 2 из Турции и 1 из других зарубежных стран".

Детали: Она призвала жителей Крыма максимально ограничить поездки на территорию Украины.