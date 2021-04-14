Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты жалуются на COVID-19 в Крыму, который якобы привозят из материковой Украины

Среда, 14 апреля 2021, 11:22
Оккупанты жалуются на COVID-19 в Крыму, который якобы привозят из материковой Украины
фото: ТАСС

Так называемый главный санврач оккупированного Крыма Наталья Пеньковская заявила, что на территории Крыма вырос уровень заболеваемости на COVID-19 из-за роста завезенных случаев вируса с материковой части Украины.

Источник: российское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Две последние недели отличаются ростом завозных случаев заболевания из Украины, где очень неблагоприятная ситуация по COVID-19 на фоне фактического отсутствия иммунизации против данного заболевания.

На сегодняшний день мы фиксируем значительные перемещения крымчан в сторону сопредельного государства и обратно.

Если до этого мы регистрировали 1-2 завозных случая в неделю, то за последнюю неделю это число выросло до 15 случаев из Украины, 2 из Турции и 1 из других зарубежных стран".

Детали: Она призвала жителей Крыма максимально ограничить поездки на территорию Украины.

По информации оккупантов в Крыму обнаружили 38,9 тыс. случаев коронавируса, 1,1 тысяч человек умерли.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусУкраинаКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Covid-2019
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: