Спецслужби ще навесні 2014-го могли звільнити Луганськ, Слов’янськ і Краматорськ – міністр

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила, що українські спецслужби та військові у 2014 році могли звільнити Слов’янськ, Краматорськ та Луганськ на ранньому етапі Антитерористичної операції.

Джерело: Лапутіна в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На той момент, коли дійсно у Гіркіна не було більш-менш значного силового резерву, а до введення російських військ залишався час, прямо в краматорському аеропорту нашими співробітниками був розроблений план взяття в кільце Слов'янська. Адже з боку Ізюма стояли наші військові, а на іншій частині цього аеродрому розташовувалися сили спеціальних операцій. План був наступний: доозброїти, доукомплектувати сили на краматорському аеродромі. Далі силою ударного угруповання з позицій Краматорська і тих військ, які стояли з боку Ізюма, оточити Слов'янськ і відпрацювати терористів по секторам. Але цей план не був прийнятий".

Деталі: Чинний міністр, яка і сама брала участь у захисті Краматорського аеродрому припускає, що про цей план могли просто не доповісти керівництву на рівні міністра оборони та вище.

На її думку, була можливість на початку квітня 2014 року звільнити і Луганськ. Тоді спецслужби також були готові до штурму захоплених будівель, але їм не дали команду.

Також силовики пропонували точково нейтралізовувати організаторів захоплення парламенту Крима, проте "людям, які тоді взяли відповідальність за країну в такий складний період, не вистачило сили волі і твердості".

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