Спецслужбы еще весной 2014-го могли освободить Луганск, Славянск и Краматорск – министр

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила, что украинские спецслужбы и военные в 2014 году могли освободить Славянск, Краматорск и Луганск на раннем этапе Антитеррористической операции.

Источник: Лапутина в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "На тот момент, когда действительно у Гиркина не было более-менее значительного силового резерва, а до ввода российских войск оставалось время, прямо в краматорском аэропорту нашими сотрудниками был разработан план взятия в кольцо Славянска. Ведь со стороны Изюма стояли наши военные, а на другой части этого аэродрома располагались силы специальных операций. План был следующий: довооружиться, доукомплектовать силы на краматорском аэродроме. Далее силой ударной группировки с позиций Краматорска и тех войск, которые стояли со стороны Изюма, окружить Славянск и отработать террористов по секторам. Но этот план не был принят".

Детали: Действующий министр, которая и сама участвовала в защите Краматорского аэродрома предполагает, что об этом плане могли просто не сообщить руководству на уровне министра обороны и выше.

По ее мнению, была возможность в начале апреля 2014 освободить и Луганск. Тогда спецслужбы также были готовы к штурму захваченных зданий, но им не дали команду.

Также силовики предлагали точечно нейтрализовать организаторов захвата парламента Крыма, однако "людям, которые тогда взяли ответственность за страну в такой сложный период, не хватило силы воли и твердости".

Напомним: