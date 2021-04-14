Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ЄС заговорили про нові санкції проти Росії через Україну – ЗМІ

Середа, 14 квітня 2021, 12:06

Польща виступила за запровадження додаткових санкцій ЄС проти Росії через ситуацію в Україні. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку з власних джерел. 

"Польща наполягає на посиленні санкцій ЄС щодо Росії за підрив територіальної цілісності України", - написав журналіст у Twitter.

За його інформацією, поки що 7 країн-членів ЄС підтримують цю позицію. Про які держави йдеться, журналіст не уточнює.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн "Групи семи" та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в понеділок закликали Росію припинити провокації поблизу кордону з Україною.

У Єврокомісії заявили, що ЄС підтримує кроки України на тлі напруженості на Донбасі та біля українських кордонів, і закликали Росію утриматись від кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації. 

Теми: санкціїРосіяЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві продовжили посилений карантин

Спецслужби ще навесні 2014-го могли звільнити Луганськ, Слов’янськ і Краматорськ – міністр

Замість ОАСК створять новий суд: з'явилися деталі законопроєктів Зеленського

Міністр туризму Греції назвав умови прийому українських туристів з 14 травня

В Україні майже 15 тисяч випадків COVID-19 і 5 тисяч госпіталізованих

Доба в ООС: один український військовий загинув і троє поранених

Усі новини...
санкції
Росія готується до відключення від Visa і MasterCard
Документи на управителя для "труби Медведчука" подали дві компанії
"Роскосмос" зіткнувся з відмовами від контрактів через санкції США
Останні новини
12:35
ЄС не продовжуватиме контракти на вакцини AstraZeneca та Johnson & Johnson – ЗМІ
12:33
Кабмін розгляне законопроєкт про приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування
12:32
Безпілотник окупантів скинув міну поблизу пункту пропуску "Майорське"
12:28
Україна піднялася на 6 позицій у рейтингу вільного пересування світом
12:20
Бізнес-омбудсмен заявив про зростання кількості скарг з податкових питань
12:19
COVID не відступає: у Києві за добу знову понад 1400 хворих і 47 смертей
12:16
Притулі не дали очолити київський осередок "Голосу"
12:12
У Києві продовжили посилений карантин
12:06
В ЄС заговорили про нові санкції проти Росії через Україну – ЗМІ
12:01
Черга на вакцинацію зростає: уже майже 450 тисяч
Усі новини...