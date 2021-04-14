В ЄС заговорили про нові санкції проти Росії через Україну – ЗМІ

Польща виступила за запровадження додаткових санкцій ЄС проти Росії через ситуацію в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку з власних джерел.

"Польща наполягає на посиленні санкцій ЄС щодо Росії за підрив територіальної цілісності України", - написав журналіст у Twitter.

#Poland is pushing for more EU sanctions on #Russia for the underming of the territorial integrity of #Ukraine. 7 other EU member states support this position so far. #Crimea #Donbas — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 14, 2021

За його інформацією, поки що 7 країн-членів ЄС підтримують цю позицію. Про які держави йдеться, журналіст не уточнює.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн "Групи семи" та голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в понеділок закликали Росію припинити провокації поблизу кордону з Україною.

У Єврокомісії заявили, що ЄС підтримує кроки України на тлі напруженості на Донбасі та біля українських кордонів, і закликали Росію утриматись від кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації.