В ЕС заговорили о новых санкциях против России из-за Украины – СМИ

Польша выступила за введение дополнительных санкций ЕС против России из-за ситуации в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку из собственных источников.

"Польша настаивает на усилении санкций ЕС в отношении России за подрыв территориальной целостности Украины", - написал журналист в Twitter.

#Poland is pushing for more EU sanctions on #Russia for the underming of the territorial integrity of #Ukraine. 7 other EU member states support this position so far. #Crimea #Donbas