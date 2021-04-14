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ЄС не продовжуватиме контракти на вакцини AstraZeneca та Johnson & Johnson – ЗМІ

Середа, 14 квітня 2021, 12:35
ЄС не продовжуватиме контракти на вакцини AstraZeneca та Johnson & Johnson – ЗМІ
Фото eurointegration.com.ua

Єврокомісія вирішила не продовжувати контракти на вакцину проти COVID-19 у наступному році з такими компаніями, як AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Про це повідомила італійська щоденна газета La Stampa, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Європейська комісія, за погодженням з керівниками багатьох країн ЄС, вирішила, що контракти з компаніями, що виробляють (вірусні векторні) вакцини, що діють на поточний рік, не будуть продовжені після закінчення терміну їх дії", - пише газета.

Натомість Брюссель воліє зосередитись на РНК-вакцинах проти COVID-19 (мРНК), таких як Pfizer та Moderna.

Європейська влада критикувала компанію AstraZeneca за недотримання обіцяних обсягів поставок.

Нагадаємо, компанія Johnson & Johnson (Janssen) вирішила відкласти масштабне постачання своєї вакцини від коронавірусу до країн Європи у зв’язку з рішенням регулятора США тимчасово призупинити використання препарату.

У США рекомендували призупинити щеплення вакциною після повідомлень про поодинокі випадки розвитку тромбів у щеплених пацієнтів.  

Поява тяжких випадків тромбозу в осіб, які отримали дозу вакцини AstraZeneca, змусило європейські та французькі органи влади обмежити її введення певними віковими категоріями.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСвакцинаціякоронавірус
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