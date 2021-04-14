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ЕС не будет продлевать контракты на вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson - СМИ

Среда, 14 апреля 2021, 12:35
Фото eurointegration.com.ua

Еврокомиссия решила не продлевать контракты на вакцину против COVID-19 в следующем году с такими компаниями, как AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Об этом сообщила итальянская ежедневная газета La Stampa, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Европейская комиссия, по согласованию с руководителями многих стран ЕС, решила, что контракты с компаниями, производящих (вирусные Векторные) вакцины, действующие на текущий час, не будут продлены после окончания срока их действия", - пишет газета.

Вместо этого Брюссель предпочитает сосредоточиться на РНК-вакцинах против COVID-19 (мРНК), таких как Pfizer и Moderna.

Европейские власти критиковалы компанию AstraZeneca по несоблюдение обещанных объемов поставок.

Напомним, компания Johnson & Johnson (Janssen) решила отложить Масштабные поставки своей вакцины от коронавируса в страны Европы в связи с решением регулятора США временно Приостановить использование препарата.

В США рекомендовали Приостановить прививки вакциной после сообщений о единичных случаях развития тромбов в привитых пациентов.

Появление тяжелых случаев тромбоза в лиц, получивших дозу вакцины AstraZeneca, заставило европейские и французские органы власти ограничить ее использование определенными возрастными категориями.

Темы: ЕСвакцинациякоронавирус


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