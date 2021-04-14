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Про наміри Росії захопити Крим спецслужби повідомляли з 2008 року – міністр

Середа, 14 квітня 2021, 13:29
Про наміри Росії захопити Крим спецслужби повідомляли з 2008 року – міністр

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, яка раніше працювала у контррозвідці Служби безпеки України, зокрема і в Криму, заявила, що про спроби захоплення півострова керівництву країни повідомляли ще з 2008 року. 

Джерело: Лапутіна в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Про можливість саме такого розвитку ситуації (окупацію Криму – УП) безпосередньо керівництву Служби і країни ми доповідали неодноразово. Перший раз ми передбачили це ще в 2008 році. 

Починаючи з 2008 року, відповідаючи на ваше запитання (щодо наявності припущень про анексію – УП) – так. До того ж Росія після "харківських угод" почала активно нарощувати сили чорноморського флоту. Фактично, ми розуміли: питання тільки в тому, коли настане час "Х"?"

Деталі: За словами чинного міністра, працюючи в контррозвідці у Криму, вона займалась збором та аналізом інформації щодо зовнішніх загроз та протидії їм, зокрема і зі сторони Російської Федерації. 

Лапутіна каже, що з 2008 року контррозвідка вже спостерігала активізацію роботи російський спецслужб проти України.

Вона розповідає, що з того часу керівництво країни та спецслужби різними шляхами впливало на боєздатність та військову спроможність українських силовиків. Зокрема, скорочувались підрозділи у структурі нашої контррозвідки, звільнялись їх керівники, особовий склад переводили на посади, де вони не могли приймати ті чи інші рішення. Така ситуація відбувалась не лише у Криму, а по всій країні. Окрім того, на спільні навчання доволі часто привозили співробітників російських спецслужб, іноді працівники ФСБ навіть брали участь у внутрішніх нарадах, хоча це взагалі заборонено нормативними документами. 

За словами Лапутіної, доходило до того, що керівництво говорило їй відкрити ворота полігону, щоб туди заїхали росіяни для спільних навчань, проте вона цього не робила.

"Українська правда" у Threads

Теми: Криманексіяокупаціярозвідка
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