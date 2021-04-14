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О намерениях России аннексировать Крым спецслужбы сообщали с 2008 года – министр

Среда, 14 апреля 2021, 13:29
О намерениях России аннексировать Крым спецслужбы сообщали с 2008 года – министр

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, которая раньше работала в контрразведке Службы безопасности Украины, в частности в Крыму, заявила, что о попытках захвата полуострова руководству страны сообщали еще с 2008 года.

Источник: Лапутина в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "О возможности именно такого развития ситуации (Захвата Крыма – УП) непосредственно руководству Службы и страны нами докладывалось неоднократно. Первый раз мы предсказали его ещё в 2008 году. 

Начиная с 2008 года, отвечая на ваш вопрос – да. К тому же Россия после "Харьковских соглашений" начала активно наращивать силы черноморского флота. Фактически, мы понимали: вопрос только в том, когда настанет час "Х"?

Детали: По словам действующего министра, работая в контрразведке в Крыму, она занималась сбором и анализом информации о внешних угрозах и противодействию им, в том числе и со стороны Российской Федерации.

Лапутина говорит, что с 2008 года контрразведка уже наблюдала активизацию работы российский спецслужб против Украины.

Она рассказывает, что с тех пор руководство страны и спецслужбы различными путями влияло на боеспособность украинских силовиков. В частности, сокращались подразделения в структуре нашей контрразведки, увольнялись их руководители, личный состав переводили на должности, где они не могли принимать те или иные решения. Такая ситуация происходила не только в Крыму, но и по всей стране. Кроме того, на совместные учения довольно часто привозили сотрудников российских спецслужб, иногда работники ФСБ даже участвовали во внутренних совещаниях, хотя это вообще запрещено нормативными документами.

По словам Лапутиной, доходило до того, что руководство говорило ей открыть ворота полигона, чтобы туда заехали россияне для совместных учений, однако она этого не делала.

Темы: Крыманнексияоккупацияразведка
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