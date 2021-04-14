У Чорне море увійшли військові кораблі Росії
Середа, 14 квітня 2021, 13:48
В акваторію Чорного моря увійшли кораблі військово-морських сил Російської Федерації для артилерійської стрільби.
Джерело: російське видання "РИА Новости"
Деталі: Зокрема, мова йде про фрегат "Адмірал Макаров", малих ракетних кораблях "Грайворон" та "Вишній Волочек", ракетний корабель на повітряній подушці "Самум", тральщик "Іван Голубець", а також великих десантних кораблях.
Повідомляється, що кораблі візьмуть участь в артилерійських стрільбах по надводних і повітряних цілях.
Екіпажі вже провели тренування з подолання умовної мінної загорожі. Роль умовного противника виконували морські щити-мішені.
У навчаннях також будуть задіяні літаки і вертольоти морської авіації.
Нагадаємо:
- На тлі стягнення Росією військо до кордонів України та в окупованому Криму Туреччина заявила в п'ятницю, що США направлять в Чорне море два військові кораблі з 14 по 15 квітня.
- 13 квітня стало відомо, що 15 кораблів Каспійської флотилії РФ направляються з Каспійського до Чорного моря на навчання.