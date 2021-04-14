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В Черное море вошли военные корабли России

Среда, 14 апреля 2021, 13:48
В Черное море вошли военные корабли России

В акваторию Черного моря вошли корабли военно-морских сил Российской Федерации для артиллерийской стрельбы.

Источник: российское издание "РИА Новости"

Детали: В частности, речь идет о фрегате "Адмирал Макаров", малых ракетных кораблях "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетном корабле на воздушной подушке "Самум", тральщике "Иван Голубец", а также больших десантных кораблях.

Сообщается, что корабли примут участие в артиллерийских стрельбах по надводным и воздушным целям.

Экипажи уже провели тренировку по преодолению условного минного заграждения. Роль условного противника выполняли морские щиты-мишени.

В учениях также будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации.

Напомним:

  • На фоне стягивания Россией войск к границам Украины и в оккупированном Крыму Турция заявила в пятницу, что США направят в Черное море два военных корабля с 14 по 15 апреля.
  • 13 апреля стало известно, что 15 кораблей Каспийской флотилии РФ направляются из Каспийского в Черное море на учения.

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Темы: РосcияЧерное море
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