В Черное море вошли военные корабли России
Среда, 14 апреля 2021, 13:48
В акваторию Черного моря вошли корабли военно-морских сил Российской Федерации для артиллерийской стрельбы.
Источник: российское издание "РИА Новости"
Детали: В частности, речь идет о фрегате "Адмирал Макаров", малых ракетных кораблях "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетном корабле на воздушной подушке "Самум", тральщике "Иван Голубец", а также больших десантных кораблях.
Сообщается, что корабли примут участие в артиллерийских стрельбах по надводным и воздушным целям.
Экипажи уже провели тренировку по преодолению условного минного заграждения. Роль условного противника выполняли морские щиты-мишени.
В учениях также будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации.
Напомним:
- На фоне стягивания Россией войск к границам Украины и в оккупированном Крыму Турция заявила в пятницу, что США направят в Черное море два военных корабля с 14 по 15 апреля.
- 13 апреля стало известно, что 15 кораблей Каспийской флотилии РФ направляются из Каспийского в Черное море на учения.