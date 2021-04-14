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Середина весни "балує" дощами і мокрим снігом - прогноз

Середа, 14 квітня 2021, 13:54

Найближчої доби погоду в Україні буде визначати активний циклон: у західних областях буде холодно з опадами у вигляді дощу і мокрого снігу, на решті території - помірно тепло з невеликими і помірними дощами.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 15 квітня в західних областях вночі очікується невеликий, вдень помірний дощ і мокрий сніг; температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла, на високогір'ї Карпат протягом доби 0-5° морозу.

На решті території - дощі, вночі в північних, центральних і східних областях - без істотних опадів; температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

Вітер по всій Україні північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в четвер вночі без істотних опадів, вдень дощ. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14° тепла.

16 квітня в західних областях України невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом, на решті території помірні дощі (вночі на сході та південному сході без істотних опадів).

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 9-14°, на Закарпатті та Прикарпатті місцями 4-9° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

У столиці в п'ятницю - дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 12-14°.

Теми: погода


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