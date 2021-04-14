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Середина весны "балует" дождями и мокрым снегом - прогноз

Среда, 14 апреля 2021, 13:54

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять циклон: в западных областях будет холодно с осадками в виде дождя и мокрого снега, на остальной территории - умеренно тепло с небольшими и умеренными дождями.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 15 апреля в западных областях ночью ожидается небольшой, днем умеренный дождь и мокрый снег; температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8° тепла, на высокогорье Карпат в течение суток 0-5° мороза.

На остальной территории - дожди, ночью в северных, центральных и восточных областях - без существенных осадков; температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

Ветер по всей Украине северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в четверг ночью без существенных осадков, днем дождь. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14° тепла.

16 апреля в западных областях Украины небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории умеренные дожди (ночью на востоке и юго-востоке без существенных осадков).

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла; днем 9-14°, в Закарпатье и Прикарпатье местами 4-9° тепла; на высокогорье Карпат ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

В столице в пятницу - дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 12-14°.

Темы: погода


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