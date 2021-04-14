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РНБО готується до нового засідання – джерела

Середа, 14 квітня 2021, 14:14
РНБО готується до нового засідання – джерела

Засідання Ради національної безпеки та оборони планують провести 15 квітня.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП, обізнані відносно питання підготовки засідання

Деталі: За даними джерел УП, план засідання наразі ще формується.

Водночас на засіданні Кабінету міністрів 14 квітня затвердили та передадуть на розгляд РНБО стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу.

Як уточнює прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram, документ містить основні пріоритети та вектори розвитку ОПК з урахуванням усіх актуальних загроз.

Серед акцентів стратегії: запровадження стандартів НАТО, корпоратизація підприємств ОПК, імпортозаміщення критичних матеріалів, підтримка інновацій через стимулюючі економічні та фінансові механізми.

Пряма мова Шмигаля: "Ми хочемо, аби наш ОПК став більш інноваційним та відкритим і водночас менш забюрократизованим. Документ підтриманий нашими міжнародними партнерами та пройшов не один раунд обговорень з найкращими експертами.

Затвердження такої стратегії – це дуже важливий сигнал того, що Україна готова давати відсіч агресору і буде забезпечувати наших військових сучасною військовою продукцією українського виробництва".

Українська правда

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Теми: РНБО
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