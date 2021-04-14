СНБО готовится к новому заседанию – источники

Заседание Совета национальной безопасности и обороны планируют провести 15 апреля.

Источник: информированные собеседники УП, осведомленные относительно вопроса подготовки заседания

Детали: По данным источников УП, план заседания пока еще формируется.

Вместе с тем на заседании Кабинета министров 14 апреля утвердили и передадут на рассмотрение СНБО стратегию развития Оборонно-промышленного комплекса.

Как уточняет премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram, документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК с учетом всех актуальных угроз.

Среди акцентов стратегии: внедрение стандартов НАТО, корпоратизация предприятий ОПК, импортозамещение критических материалов, поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы.

Прямая речь Шмыгаля: "Мы хотим, чтобы наш ОПК стал более инновационным и открытым и одновременно менее забюрократизированным. Документ поддержан нашими международными партнерами и прошел не один раунд обсуждений с лучшими экспертами.

Утверждение такой стратегии - это очень важный сигнал того, что Украина готова давать отпор агрессору и будет обеспечивать наших военных современной военной продукцией украинского производства".