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Данія відмовиться від використання вакцини AstraZeneca – ЗМІ

Середа, 14 квітня 2021, 14:14

Данія повністю вилучить вакцину від коронавірусу компанії AstraZeneca зі своєї програми щеплень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на данські ЗМІ.

Інформація про відмову від вакцини данською владою поки що не підтверджена, але в середу на 14.00 оголошена пресконференція про вакцину AstraZeneca.

За даними Politiken, Данія попередньо замовила 2,4 мільйона доз вакцини AstraZeneca. Вилучення вакцини з програми затримає вакцинацію в Данії на кілька тижнів, повідомляє TV 2.

Данія призупинила використання вакцини 11 березня після того, як 60-річна жінка померла від тромбозу після вакцинації.

Після цього використання вакцини призупинили низка країн.

Однак після висновку Європейського агентства з лікарських засобів про те, що переваги вакцини AstraZeneca перевищують ризики, щеплення нею поновилися з обмеженнями щодо певних вікових груп. 

Данія та Норвегія не поновлювали щеплення вакциною AstraZeneca.

Нагадаємо: Єврокомісія вирішила не продовжувати контракти на вакцину проти COVID-19 у наступному році з такими компаніями, як AstraZeneca та Johnson & Johnson.

В Україні проти коронавірусу SARS CoV 2 щеплено вже 403 551 громадянина, більшість із них – індійським аналогом вакцини AstraZeneca (CoviShield), адже китайською вакциною "CoronoVac" компанії "Sinovac" почали щеплювати лише 13 квітня.

Теми: вакцинаціяДаніяЄвропакоронавірусздоров'я


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