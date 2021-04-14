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Дания откажется от использования вакцины AstraZeneca – СМИ

Среда, 14 апреля 2021, 14:14

Дания полностью удалит вакцину от коронавируса компании AstraZeneca из своей программы прививок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на датские СМИ.

Информация об отказе от вакцины датскими властями пока что не подтверждена, но в среду на 14.00 объявлена ​​пресс-конференция о вакцине AstraZeneca.

По данным Politiken, Дания предварительно заказала 2,4 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Изъятие вакцины по программе задержит вакцинацию в Дании на несколько недель, сообщает TV 2.

Дания приостановила использование вакцины 11 марта после того, как 60-летняя женщина умерла от тромбоза после вакцинации.

После этого использование вакцины приостановили ряд стран.

Однако после заключения Европейского агентства по лекарственным средствам о том, что преимущества вакцины AstraZeneca превышают риски, прививки ею возобновились с ограничениями в отношении определенных возрастных групп.

Дания и Норвегия не возобновляли прививки вакциной AstraZeneca.

Напомним: Еврокомиссия решила не продлевать контракты на вакцину против COVID-19 в следующем году с такими компаниями, как AstraZeneca и Johnson & Johnson.

В Украине против коронавируса SARS CoV 2 привит уже 403 551 гражданин, большинство из них – индийским аналогом вакцины AstraZeneca (CoviShield), ведь китайской вакциной "CoronoVac" компании "Sinovac" начали прививать только 13 апреля.

Темы: вакцинацияДанияЕвропакоронавирусздоровье


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