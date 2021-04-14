Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністри закордонних справ країн Балтії терміново їдуть в Україну

Середа, 14 квітня 2021, 14:16
Міністри закордонних справ країн Балтії терміново їдуть в Україну
Фото autoparus.by

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії 15 квітня прибудуть в Україну зі спільним візитом, щоб продемонструвати солідарність з Україною на тлі дестабілізуючих дій РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України. 

Міністри закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс, Латвії Едгарс Рінкевичс та Литви Габріелюс Ландсбергіс прибудуть на запрошення української сторони.

Зазначається, що їхній візит має на меті продемонструвати солідарність балтійських держав з Україною на тлі нарощування Росією військової присутності поблизу українських кордонів, загострення ситуації на окупованих територіях та масованої пропаганди. 

"Дмитро Кулеба та його балтійські колеги обговорять практичні кроки для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнення безпекової взаємодії, приділять особливу увагу просуванню європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави", - зазначає МЗС.

Водночас не повідомляється, чи планують міністри їхати на схід до лінії зіткнення. 

Окремо візити глав МЗС Литви та Латвії анонсували ще раніше.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛитваЛатвіяЕстоніяУкраїнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Литва
Президент Литви нагородив українських посадовців: серед них Залужний
Росіяни активно скуповують нерухомість у Литві
Перед самітом НАТО у Балтійському морі збільшили кількість кораблів країн Альянсу
Останні новини
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
Усі новини...
Реклама: