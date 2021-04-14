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Міністри закордонних справ країн Балтії терміново їдуть в Україну

Середа, 14 квітня 2021, 14:16
Фото autoparus.by

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії 15 квітня прибудуть в Україну зі спільним візитом, щоб продемонструвати солідарність з Україною на тлі дестабілізуючих дій РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України. 

Міністри закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс, Латвії Едгарс Рінкевичс та Литви Габріелюс Ландсбергіс прибудуть на запрошення української сторони.

Зазначається, що їхній візит має на меті продемонструвати солідарність балтійських держав з Україною на тлі нарощування Росією військової присутності поблизу українських кордонів, загострення ситуації на окупованих територіях та масованої пропаганди. 

"Дмитро Кулеба та його балтійські колеги обговорять практичні кроки для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнення безпекової взаємодії, приділять особливу увагу просуванню європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави", - зазначає МЗС.

Водночас не повідомляється, чи планують міністри їхати на схід до лінії зіткнення. 

Окремо візити глав МЗС Литви та Латвії анонсували ще раніше.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію до негайного припинення провокацій в Україні та біля її кордонів.

Теми: ЛитваЛатвіяЕстоніяУкраїнаДонбас


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