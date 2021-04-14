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Министры иностранных дел стран Балтии срочно едут в Украину

Среда, 14 апреля 2021, 14:16
Фото autoparus.by

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии 15 апреля прибудут в Украину с совместным визитом, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной на фоне дестабилизирующих действий РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Министры иностранных дел Эстонии Ева Мария Лийметс, Латвии Эдгарс Ринкевичсом и Литвы Габриелюс Ландсбергис прибудут по приглашению украинской стороны.

Отмечается, что их визит ставит целью продемонстрировать солидарность балтийских государств с Украиной на фоне наращивания Россией военного присутствия вблизи украинских границ, обострения ситуации на оккупированных территориях и массированной пропаганды.

"Дмитрий Кулеба и его балтийские коллеги обсудят практические шаги для поддержания суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепления безопасности взаимодействия, уделят особое внимание продвижению европейской и евроатлантической интеграции нашего государства", - отмечает МИД.

В то же время не сообщается, планируют ли министры ехать на восток к линии соприкосновения.

Отдельно визиты глав МИД Литвы и Латвии анонсировали еще раньше.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к немедленному прекращению провокаций в Украине и у ее границ.

Темы: ЛитваЛатвияЭстонияУкраинаДонбасс


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