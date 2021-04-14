Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кабмін погодив звільнення глави Кіровоградської ОДА

Середа, 14 квітня 2021, 14:35

Кабінет міністрів на засіданні 14 квітня погодив звільнення Андрія Назаренка з посади глави Кіровоградської облдержадміністрації.

Джерело: Telegram-канал представника Кабміну у Верховній Раді Василя Мокана

Деталі: Урядовці проголосували за звільнення Назаренка за угодою сторін.

Крім того, на засіданні Кабміну погодили призначення Тимофія Милованова виконуючим обов'язки гендиректора ДП "Національний фонд інвестицій України".

Також КМУ погодив призначення Олексія Любченка главою державної податкової служби.

Назаренко працював в області з 2010 року. Його призначили на посаду глави Кіровоградської ОДА у серпні 2020 року.

Українська правда
Теми: Кіровоградська областьКабінет міністрів


powered by lun.ua
Головне сьогодні

РНБО готується до нового засідання – джерела

Хабар у $100 тисяч: майно брата голови ОАСК арештували

У Чорне море увійшли військові кораблі Росії

У Путіна на питання про російські війська порадили США "вплинути на Київ"

У Києві продовжили посилений карантин

Спецслужби ще навесні 2014-го могли звільнити Луганськ, Слов’янськ і Краматорськ – міністр

Усі новини...
Кіровоградська область
Від кулі снайпера у суботу загинув мешканець Кропивницького
У Кропивницькому стався вибух у багатоповерхівці, є поранені
Місця, які нас вразили у 2020
Останні новини
14:48
Разумков призначив ще одне позачергове засідання Верховної Ради
14:47
Кабмін вирішив виділити допомогу сім'ям 4 загиблих та 9 скалічених в АТО
14:44
Епідемія йде на спад завдяки чіткій стратегії МОЗ – Степанов
14:35
Кабмін погодив звільнення глави Кіровоградської ОДА
14:33
В Одесі звели ЖК, що загрожує польотам і держбезпеці – розслідування
14:32
Милованова призначили тимчасовим керівником Нацфонду інвестицій
14:32
Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, але смертність ще зростатиме – Академія наук
14:16
Міністри закордонних справ країн Балтії терміново їдуть в Україну
14:14
РНБО готується до нового засідання – джерела
14:14
Данія відмовиться від використання вакцини AstraZeneca – ЗМІ
Усі новини...