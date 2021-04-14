Кабмін погодив звільнення глави Кіровоградської ОДА

Кабінет міністрів на засіданні 14 квітня погодив звільнення Андрія Назаренка з посади глави Кіровоградської облдержадміністрації.

Джерело: Telegram-канал представника Кабміну у Верховній Раді Василя Мокана

Деталі: Урядовці проголосували за звільнення Назаренка за угодою сторін.

Крім того, на засіданні Кабміну погодили призначення Тимофія Милованова виконуючим обов'язки гендиректора ДП "Національний фонд інвестицій України".

Також КМУ погодив призначення Олексія Любченка главою державної податкової служби.

Назаренко працював в області з 2010 року. Його призначили на посаду глави Кіровоградської ОДА у серпні 2020 року.