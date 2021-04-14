Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмін погодив звільнення глави Кіровоградської ОДА

Середа, 14 квітня 2021, 14:35
Кабмін погодив звільнення глави Кіровоградської ОДА

Кабінет міністрів на засіданні 14 квітня погодив звільнення Андрія Назаренка з посади глави Кіровоградської облдержадміністрації.

Джерело: Telegram-канал представника Кабміну у Верховній Раді Василя Мокана

Деталі: Урядовці проголосували за звільнення Назаренка за угодою сторін.

Крім того, на засіданні Кабміну погодили призначення Тимофія Милованова виконуючим обов'язки гендиректора ДП "Національний фонд інвестицій України".

Також КМУ погодив призначення Олексія Любченка главою державної податкової служби.

Назаренко працював в області з 2010 року. Його призначили на посаду глави Кіровоградської ОДА у серпні 2020 року.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Кіровоградська областьКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Кіровоградська область
Росіяни атакували "Шахедами" Кіровоградську область: є влучання в об’єкт інфраструктури
ОВА: На Хмельниччині, Житомирщині й в Одесі були влучання, в низці областей ракети збили
Митрополиту УПЦ МП, який покаявся, дали іспитовий строк
Останні новини
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
Усі новини...
Реклама: