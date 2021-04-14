Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кабмин согласовал увольнение главы Кировоградской ОГА

Среда, 14 апреля 2021, 14:35

Кабинет министров на заседании 14 апреля одобрил увольнение Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской облгосадминистрации.

Источник: Telegram-канал представителя Кабмина в Верховной Раде Василия Мокана

Детали: Чиновники проголосовали за увольнение Назаренко по соглашению сторон.

Кроме того, на заседании Кабмина согласовали назначение Тимофея Милованова исполняющим обязанности гендиректора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".

Также КМУ согласовал назначение Алексея Любченко главой государственной налоговой службы.

Украинская правда
Темы: Кировоградская областьКабинет министров


powered by lun.ua
Главное сегодня

СНБО готовится к новому заседанию – источники

Взятка в $100 тысяч: имущество брата главы ОАСК арестовали

В Черное море вошли военные корабли России

У Путина на вопрос о российских войсках посоветовали США "повлиять на Киев"

В Киеве продлили усиленный карантин

Спецслужбы еще весной 2014-го могли освободить Луганск, Славянск и Краматорск – министр

Все новости...
Кировоградская область
От пули снайпера в субботу погиб житель Кропивницкого
В Кропивницком произошел взрыв в многоэтажке, есть раненые
Места, которые нас поразили в 2020
Последние новости
14:48
Разумков назначил еще одно внеочередное заседание Верховной Рады
14:35
Кабмин согласовал увольнение главы Кировоградской ОГА
14:32
Милованова назначили временным руководителем Нацфонда инвестиций
14:32
Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, но смертность еще расти – Академия наук
14:16
Министры иностранных дел стран Балтии срочно едут в Украину
14:14
СНБО готовится к новому заседанию – источники
14:14
Дания откажется от использования вакцины AstraZeneca – СМИ
14:12
Кабмин назначил Любченко главой Налоговой сроком на 5 лет
14:06
Стало известно, как будет проходить экзамен по государственному языку
14:05
На Закарпатье планируют с 1 июня возобновить внутреннее авиасообщение
Все новости...