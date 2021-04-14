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Кабмин согласовал увольнение главы Кировоградской ОГА

Среда, 14 апреля 2021, 14:35
Кабмин согласовал увольнение главы Кировоградской ОГА

Кабинет министров на заседании 14 апреля одобрил увольнение Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской облгосадминистрации.

Источник: Telegram-канал представителя Кабмина в Верховной Раде Василия Мокана

Детали: Чиновники проголосовали за увольнение Назаренко по соглашению сторон.

Кроме того, на заседании Кабмина согласовали назначение Тимофея Милованова исполняющим обязанности гендиректора ГП "Национальный фонд инвестиций Украины".

Также КМУ согласовал назначение Алексея Любченко главой государственной налоговой службы.

Назаренко работал в области с 2010 года. Его назначили на должность главы Кировоградской ОГА в августе 2020 года.

Украинская правда

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Темы: Кировоградская областьКабинет министров
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