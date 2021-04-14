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Кабмін вирішив дати 10 мільйонів сім'ям 4 загиблих та 9 скаліченим в АТО

Середа, 14 квітня 2021, 14:47
Кабмін вирішив дати 10 мільйонів сім'ям 4 загиблих та 9 скаліченим в АТО

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про надання одноразової допомоги в розмірі 9,9 млн грн членам сімей чотирьох загиблих під час антитерористичної операції на сході України та 9-м особам, які отримали інвалідність в АТО.

Джерело: представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у Telegram та в коментарі УП

Дослівно: "Кабмін ухвалив розпорядження про надання одноразової грошової допомоги членам сімей 4-х осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО, та 9-м особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.

Пропонується виділити Мінветеранів 9 млн 903 тисячі гривень з резервного фонду державного бюджету для надання одноразової грошової допомоги".

Деталі: Мокан не уточнив, про яких загиблих та поранених ідеться. 

Він пояснив "Українській правді", що такі рішення уряд ухвалює регулярно.

Українська правда

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Теми: АТОДонбасгрошіКабінет міністрівсоцвиплати
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