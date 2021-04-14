Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про надання одноразової допомоги в розмірі 9,9 млн грн членам сімей чотирьох загиблих під час антитерористичної операції на сході України та 9-м особам, які отримали інвалідність в АТО.

Джерело: представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у Telegram та в коментарі УП

Дослівно: "Кабмін ухвалив розпорядження про надання одноразової грошової допомоги членам сімей 4-х осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО, та 9-м особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.

Пропонується виділити Мінветеранів 9 млн 903 тисячі гривень з резервного фонду державного бюджету для надання одноразової грошової допомоги".

Деталі: Мокан не уточнив, про яких загиблих та поранених ідеться.

Він пояснив "Українській правді", що такі рішення уряд ухвалює регулярно.