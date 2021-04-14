Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кабмін вирішив виділити допомогу сім'ям 4 загиблих та 9 скалічених в АТО

Середа, 14 квітня 2021, 14:47

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про надання одноразової допомоги членам сімей чотирьох загиблих під час антитерористичної операції на сході України та 9-м особам, які отримали інвалідність в АТО.

Джерело :представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у Telegram

Дослівно: "Кабмін ухвалив розпорядження про надання одноразової грошової допомоги членам сімей 4-х осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО, та 9-м особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.

Пропонується виділити Мінветеранів 9 млн 903 тисячі гривень з резервного фонду державного бюджету для надання одноразової грошової допомоги".

Деталі: Мокан не уточнює, про яких загиблих та поранених ідеться чи бодай часові рамки трагічних для зазначених бійців подій. 

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

РНБО готується до нового засідання – джерела

Хабар у $100 тисяч: майно брата голови ОАСК арештували

У Чорне море увійшли військові кораблі Росії

У Путіна на питання про російські війська порадили США "вплинути на Київ"

У Києві продовжили посилений карантин

Спецслужби ще навесні 2014-го могли звільнити Луганськ, Слов’янськ і Краматорськ – міністр

Усі новини...
Останні новини
14:48
Разумков призначив ще одне позачергове засідання Верховної Ради
14:47
Кабмін вирішив виділити допомогу сім'ям 4 загиблих та 9 скалічених в АТО
14:44
Епідемія йде на спад завдяки чіткій стратегії МОЗ – Степанов
14:35
Кабмін погодив звільнення глави Кіровоградської ОДА
14:33
В Одесі звели ЖК, що загрожує польотам і держбезпеці – розслідування
14:32
Милованова призначили тимчасовим керівником Нацфонду інвестицій
14:32
Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, але смертність ще зростатиме – Академія наук
14:16
Міністри закордонних справ країн Балтії терміново їдуть в Україну
14:14
РНБО готується до нового засідання – джерела
14:14
Данія відмовиться від використання вакцини AstraZeneca – ЗМІ
Усі новини...