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Кабмин решил выдать 10 миллионов семьям 4 погибших и 9 искалеченным в АТО

Среда, 14 апреля 2021, 14:47
Кабмин решил выдать 10 миллионов семьям 4 погибших и 9 искалеченным в АТО

Кабинет министров принял распоряжение о предоставлении одноразовой помощи в размере 9,9 млн грн семьям четырех погибших в ходе антитеррористической операции на востоке Украины и 9-ти лицам, получившим инвалидность в АТО.

Источник: представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram

Дословно: "Кабмин принял распоряжение о предоставлении единовременной денежной помощи членам семей 4-х человек, которые погибли (умерли) во время участия в АТО, и 9-м лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в указанной операции.

Предлагается выделить Минветеранов 9 млн 903 тысяч гривен из резервного фонда государственного бюджета для предоставления единовременной денежной помощи ".

Детали: Мокан не уточнил, о каких погибших и раненых идет речь.

Он объяснил "Украинской правде", что такие решения правительство принимает регулярно.

Украинская правда

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Темы: АТОДонбассденьгиКабинет министровсоцвыплаты
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