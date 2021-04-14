Кабинет министров принял распоряжение о предоставлении одноразовой помощи членам семей четырех погибших в ходе антитеррористической операции на востоке Украины и 9-м лицам, получившим инвалидность в АТО.

Источник: представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram

Дословно: "Кабмин принял распоряжение о предоставлении единовременной денежной помощи членам семей 4-х человек, которые погибли (умерли) во время участия в АТО, и 9-м лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в указанной операции.

Предлагается выделить Минветеранов 9 млн 903 тысяч гривен из резервного фонда государственного бюджета для предоставления единовременной денежной помощи ".

Детали: Мокан не уточняет, о каких погибших и раненых говорится или хотя бы временные рамки трагических для указанных бойцов событий.