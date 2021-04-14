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У Бориспільській колонії спалах коронавірусу. Один засуджений вже помер

Середа, 14 квітня 2021, 15:50
У Бориспільській колонії спалах коронавірусу. Один засуджений вже помер

У Бориспільській виправній колонії № 119 станом на 14 квітня 43 хворих на COVID-19, через що окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм.

Джерело: повідомлення уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової у Facebook

Пряма мова Денісової: "На сьогодні у Бориспільській виправній колонії № 119 вже 43 хворих на COVID-19 серед засуджених. Один засуджений, що був хворий на коронавірусну інфекцію – помер!

За фактом порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням у Бориспільській виправній колонії № 119 Бориспільською окружною прокуратурою розпочато кримінальне провадження".

Деталі: Про спалах коронавірусу у Бориспільській колонії Денісова написала ще 13 квітня. Тоді вона вказала, що у колонії № 119 виявлено 31 засудженого хворого.

Цей факт було встановлено за результатами щоденного інформування про стан захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 серед персоналу та ув’язнених осіб в установах ДКВС.

Українська правда
Теми: коронавірусв'язниця
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