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В Бориспольской колонии вспышка коронавируса. Один осужденный уже умер

Среда, 14 апреля 2021, 15:50

В Бориспольской исправительной колонии № 119 по состоянию на 14 апреля 43 больных COVID-19, из-за чего окружная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения санитарных норм.

Источник: сообщение уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в Facebook

Прямая речь Денисовой: "На сегодняшний день в Бориспольской исправительной колонии № 119 уже 43 больных COVID-19 среди осужденных. Один осужденный, который был болен коронавирусной инфекцией - умер!

По факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний в Бориспольской исправительной колонии №119 Бориспольской окружной прокуратурой начато уголовное производство".

Детали: О вспышке коронавируса в Бориспольской колонии Денисова написала еще 13 апреля. Тогда она указала, что в колонии № 119 выявлено 31 осужденного больного.

Этот факт был установлен по результатам ежедневного информирования о состоянии заболевания острой респираторной болезни COVID-19 среди персонала и заключенных в учреждениях ДКВС.

Украинская правда
Темы: коронавирустюрьма


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