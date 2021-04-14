Спецоперація у центрі Харкова: поліція накрила банду, яка вибивала $700 тисяч із бізнесмена

У результаті спецоперації у центрі Харкова правоохоронці затримали п’ятьох учасників банди, які вимагали 700 тисяч доларів США у бізнесмена.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, прокуратура Харківщини

Деталі: За даними поліції, усі затримані – учасники організованого злочинного угрупування та мають суттєві зв’язки з криміналітетом.

700 000 доларів зловмисники вимагали у місцевого бізнесмена, який очолює велику аграрну компанію. Під приводом переговорів про продаж фермерського господарства, фігуранти зустрічалися з потерпілим наприкінці березня 2021 року у селі Панютине.

Тоді ж вперше висунули свої вимоги з погрозами бізнесмену та членам його родини. За кілька днів для підтвердження своїх злочинних намірів зловмисники пошкодили автомобіль потерпілого та залишили на його капоті жалобні вінки.

Крім того, під час зустрічі зловмисники побили чоловіка. Потерпілий був змушений звернутися до правоохоронних органів. Два тижні тому працівники поліції задокументували першу зустріч фермера з вимагачами, під час якої чоловік передав злодіям перший транш у розмірі 100 тисяч доларів США.

14 квітня в готелі "Kharkiv Palace" потерпілий передав групі вимагачів ще 600 тисяч доларів США. Відразу після цього оперативники затримали п'ятьох учасників злочинного угрупування.

Слідчі обласного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим.