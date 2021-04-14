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Спецоперация в центре Харькова: накрыли банду, которая выбивала $700 тысяч из бизнесмена

Среда, 14 апреля 2021, 16:49

В результате спецоперации в центре Харькова правоохранители задержали пятерых участников банды, которые требовали 700 тысяч долларов США у бизнесмена.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, прокуратура Харьковской области

Детали: По данным полиции, все задержанные - участники организованной преступной группировки и имеют существенные связи с криминалитетом.

700 тысяч долларов злоумышленники требовали у местного бизнесмена, который возглавляет большую аграрную компанию. Под предлогом переговоров о продаже фермерского хозяйства, фигуранты встречались с потерпевшим в конце марта 2021 года в селе Панютино.

Тогда же впервые выдвинули свои требования с угрозами бизнесмену и членам его семьи. Через несколько дней для подтверждения своих преступных намерений злоумышленники повредили автомобиль потерпевшего и оставили на его капоте траурные венки.

Кроме того, во время встречи злоумышленники избили мужчину. Пострадавший был вынужден обратиться в правоохранительные органы. Две недели назад работники полиции задокументировали первую встречу фермера с вымогателями, во время которой человек передал ворам первый транш в размере 100 тысяч долларов США.

14 апреля в отеле "Kharkiv Palace" пострадавший передал группе вымогателей еще 600 000 долларов США. Сразу после этого оперативники задержали пятерых участников преступной группировки.

Следователи областного управления полиции открыли уголовное производство по факту вымогательства, причинившего имущественный ущерб в особо крупных размерах.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным.

 

Украинская правда
Темы: Харьковполицияпрокуратуракриминал


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