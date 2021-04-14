До Києва чи Праги: два медіа зібралися перевезти журналістів із Москви

Частині московського бюро "Радіо Свобода" й телеканалу "Настоящее время" запропоновано покинути Росію, деяких співробітників планують у травні перевезти до Києва й Праги.

Джерело: російська служба "Бі-Бі-Сі"

Деталі: Телеканал "Настоящее время", який є спільним проєктом "Свободи" і "Голосу Америки", як і "Радіо Свобода" російський Мін'юст у 2017 році визнав іноземними агентами.

У грудні 2019 року в Кодекс про адміністративні правопорушення РФ ввели для ЗМІ, визнаних іноагентами, штрафи до 5 млн рублів за відсутність у їхніх матеріалах відповідного маркування.

7 квітня Роскомнагляд повідомив, що у ТОВ "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" накопичилося штрафів на 71,5 млн рублів (майже 944,5 тис. доларів США) через відсутність маркування. Регулятор зобов'язав ЗМІ виплатити протягом 60 днів 5,5 млн рублів штрафів: за ними судові рішення вже вступили в силу.

Штрафи й тиск спонукали ці ЗМІ до релокації. Співробітники медіа говорять, що виплачувати штрафи вони не будуть, а будуть судитися.

Про плани суттєво скоротити присутність "Радіо Свобода" і каналу "Настоящее время" в Росії "Бі-Бі-Сі" розповіли 9 співробітників цих медіаорганізацій.

За словами одного зі співрозмовників, "всім запропонували релокацію: частині пропонують їхати в Прагу, частині на Україну".

Інший журналіст підтвердив, що "Настоящее время" і "Свобода" збираються масово перевозити співробітників в Україну й Чехію, хоча "саме бюро закриватися не буде". Співробітникам запропонували самим вибрати, їхати чи з Росії.

За даними "Бі-Бі-Сі", зараз ведуться переговори з усіма співробітниками, якщо хтось згоден поїхати – компанія надає всю необхідну допомогу.

Як мінімум двоє співробітників каналу "Настоящее время" і "Свободи" сказали, що поки не вирішили, чи покинуть вони країну. Переїзд тих, хто погодиться поїхати з Москви, планується на травень.

Інший співрозмовник "Бі-Бі-Сі" уточнив, що ЗМІ збираються перевозити з Росії і великий обсяг дорогої техніки. У Москві для підтримки мінімальної роботи залишать лише її невелику частину.

У "Радіо Свобода" заявили про намір тримати московське бюро "відкритим і працюючим" і протистояти "нападкам Кремля".

У московських редакціях "Радіо Свобода" і телеканалу "Настоящее время" працює кілька десятків людей, ще кілька сотень фрілансерів співпрацюють із корпорацією. На роботу російських редакцій "Радіо Свобода / Вільна Європа" йде 22 млн доларів на рік.

Про звільнення тих, хто не буде переїжджати з Росії, поки не йдеться.

Регіональним фрілансерам російської "Свободи" переїзд не пропонували.

Керівництво "Свободи" виконало вимоги російського закону про іноземних агентів і зареєструвало юрособу в Росії. Але позначати всі свої матеріали маркуванням іноземний агент "Свобода" не стала.

Серед вимог: маркування з 24 слів після заголовка тексту або 15 секунд перед кожним аудіо чи відеосюжетом. За словами головного редактора "Радіо Свобода" Дейзі Сінделар, це спричинило б "катастрофічні наслідки" для здатності конструктивно взаємодіяти з аудиторією.

Довідка: Бюро "Радіо Свобода" в Росії відкрив своїм указом президент Борис Єльцин після провалу серпневого путчу в 1991 році. Московські кореспонденти "Радіо Свобода" Андрій Бабицький і Михайло Соколов всі три дні спроби "перевороту ГКЧП" (Державного комітету з надзвичайного стану) вели цілодобове пряме мовлення з Білого дому.