В Киев или Прагу: два медиа собрались перевезти журналистов из Москвы

Сотрудникам московского бюро "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" предложено покинуть Россию, часть из них планируют в мае перевезти в Киев и Прагу.

Источник: российская служба "Би-Би-Си"

Детали: К релокации эти СМИ побудили многомиллионные штрафы, которые расцениваются как давление.

Телеканал "Настоящее время", который является совместным проектом "Свободы" и "Голоса Америки", как и "Радио Свобода" российский Минюст в 2017 году признал иностранными агентами.

В декабре 2019 года в Кодекс об административных правонарушениях РФ ввели для СМИ, признанных иноагентами, штрафы до 5 млн рублей за отсутствие в их материалах соответствующей маркировки.

Какой именно должна быть маркировка, Роскомнадзор определил осенью 2020 года. С марта этого года за нарушение закона об "иностранных агентах" ввели и уголовную ответственность – вплоть до лишения свободы на 2 года для тех, кого уже штрафовали.

7 апреля Роскомнадзор сообщил, что у ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" накопилось штрафов на 71,5 млн рублей (почти 944,5 тыс. долл.) из-за отсутствия маркировки. Регулятор обязал СМИ выплатить в течение 60 дней 5,5 млн рублей штрафов: по ним судебные решения уже вступили в силу.

Всего на ООО "Радио Свобода" и ее директора Андрея Шарого составили 390 протоколов, к началу апреля суд рассмотрел 260 из них. Госдеп США сообщил, что трем сотрудникам "Радио Свобода" угрожает уголовная ответственность.

Сотрудники медиа говорят, что платить штрафы не будут, а будут судиться.

О планах существенно сократить присутствие "Радио Свобода" и "Настоящего времени" в России "Би-Би-Си" рассказали 9 сотрудников этих медиаорганизаций.

По словам одного из собеседников, "всем предложили релокацию: части предлагают ехать в Прагу, части на Украину".

Другой журналист подтвердил, что "Настоящее время" и "Свобода" собираются массово перевозить сотрудников в Украину и Чехию, хотя "само бюро закрываться не будет". Сотрудникам предложили самим выбрать, уезжать ли из России.

По данным "Би-Би-Си", сейчас ведут переговоры со всеми сотрудниками, если кто-то согласен уехать – компания оказывает всю необходимую помощь.

Как минимум двое собеседников из "Настоящего времени" и "Свободы" сказали, что пока не решили, покинут ли они страну. Переезд тех, кто согласится уехать из Москвы, планируется на май.

Другой собеседник "Би-Би-Си" уточнил, что СМИ собираются перевозить из России и большой объем дорогостоящей техники. В Москве для поддержания минимальной работы оставят лишь ее небольшую часть.

В "Радио Свобода" заявили о намерении держать московское бюро "открытым и работающим" и противостоять "нападкам Кремля".

В московских редакциях "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" работает несколько десятков человек, еще несколько сотен фрилансеров сотрудничают с корпорацией. На работу российских редакций "Радио Свобода/Свободная Европа" уходит 22 млн дол. в год.

Речи об увольнениях тех, кто не будет переезжать из России, пока не идет.

Региональным фрилансерам российской "Свободы" переезд не предлагали.

Руководство "Свободы" выполнило требования российского закона об иностранных агентах и зарегистрировало юрлицо в России. Но помечать все свои материалы маркировкой иностранный агент "Свобода" не стала.

Среди требований: маркировка из 24 слов после заголовка текста или 15 секунд перед каждым аудио или видеосюжетом. По словам главреда "Радио Свобода" Дейзи Синделар, это повлекло бы "катастрофические последствия" для способности конструктивно взаимодействовать с аудиторией.

Медиаюристы говорят, что штрафы "Радио Свобода" не могут быть переложены на журналистов, но у них повышенный риск стать физлицами-иноагентами и получать штрафы за свою работу. И переезд "Радио Свобода" юридически ничего не изменит, а для журналистов появится риск, что будет сложно вернуться в Россию.

Справка: Бюро "Радио Свобода" в России открыл своим указом президент Борис Ельцин после провала августовского путча в 1991 году. Московские корреспонденты "Радио Свобода" Андрей Бабицкий и Михаил Соколов все три дня попытки "переворота ГКЧП" (Государственного комитета по чрезвычайному положению) вели круглосуточное прямое вещание из Белого дома.