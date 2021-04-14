В Киев или Прагу: два медиа собрались перевезти журналистов из Москвы

Части московского бюро "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" предложено покинуть Россию, отдельных сотрудников планируют в мае перевезти в Киев и Прагу.

Источник: российская служба "Би-Би-Си"

Детали: Телеканал "Настоящее время", который является совместным проектом "Свободы" и "Голоса Америки", как и "Радио Свобода" российский Минюст в 2017 году признал иностранными агентами.

В декабре 2019 года в Кодекс об административных правонарушениях РФ ввели для СМИ, признанных иноагентами, штрафы до 5 млн рублей за отсутствие в их материалах соответствующей маркировки.

7 апреля Роскомнадзор сообщил, что у ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" накопилось штрафов на 71,5 млн рублей (почти 944,5 тыс. долларов США) из-за отсутствия маркировки. Регулятор обязал СМИ выплатить в течение 60 дней 5,5 млн рублей штрафов: по ним судебные решения уже вступили в силу.

Штрафы и давление побудили эти СМИ к релокации. Сотрудники медиа говорят, что выплачивать штрафы они не будут, а будут судиться.

О планах существенно сократить присутствие "Радио Свобода" и "Настоящего времени" в России "Би-би-си" рассказали 9 сотрудников этих медиаорганизаций.

По словам одного из собеседников, "всем предложили релокацию: части предлагают ехать в Прагу, части на Украину".

Другой журналист подтвердил, что "Настоящее время" и "Свобода" собираются массово перевозить сотрудников в Украину и Чехию, хотя "само бюро закрываться не будет". Сотрудникам предложили самим выбрать, уезжать ли из России.

По данным "Би-Би-Си", сейчас ведутся переговоры со всеми сотрудниками, если кто-то согласен уехать – компания оказывает всю необходимую помощь.

Как минимум двое сотрудников "Настоящего времени" и "Свободы" сказали, что пока не решили, покинут ли они страну. Переезд тех, кто согласится уехать из Москвы, планируется на май.

Другой собеседник "Би-Би-Си" уточнил, что СМИ собираются перевозить из России и большой объем дорогостоящей техники. В Москве для поддержания минимальной работы оставят лишь ее небольшую часть.

В "Радио Свобода" заявили о намерении держать московское бюро "открытым и работающим" и противостоять "нападкам Кремля".

В московских редакциях "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" работает несколько десятков человек, еще несколько сотен фрилансеров сотрудничают с корпорацией. На работу российских редакций "Радио Свобода/Свободная Европа" уходит 22 млн долларов в год.

Речи об увольнениях тех, кто не будет переезжать из России, пока не идет.

Региональным фрилансерам российской "Свободы" переезд не предлагали.

Руководство "Свободы" выполнило требования российского закона об иностранных агентах и зарегистрировало юрлицо в России. Но помечать все свои материалы маркировкой иностранный агент "Свобода" не стала.

Среди требований: маркировка из 24 слов после заголовка текста или 15 секунд перед каждым аудио или видеосюжетом. По словам главреда "Радио Свобода" Дейзи Синделар, это повлекло бы "катастрофические последствия" для способности конструктивно взаимодействовать с аудиторией.

Справка: Бюро "Радио Свобода" в России открыл своим указом президент Борис Ельцин после провала августовского путча в 1991 году. Московские корреспонденты "Радио Свобода" Андрей Бабицкий и Михаил Соколов все три дня попытки "переворота ГКЧП" (Государственного комитета по чрезвычайному положению) вели круглосуточное прямое вещание из Белого дома.