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Відкрив ворота окупантам під час захоплення Криму - нова підозра в держзраді

Середа, 14 квітня 2021, 18:05

Правоохоронці заочно повідомили про підозру в державній зраді ексвійськовому, який у 2014 році віддав наказ пустити російських окупантів на територію військової частини № 1472 у Криму.

Джерело: прокуратура АР Крим, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: У 2014 році підозрюваний (за даними джерела УП – Олександр Єрмоленко) обіймав посаду першого заступника командира Керченського загону морської охорони Державної прикордонної служби України.

Слідством встановлено, що у лютому 2014 року, під час захоплення адміністративних будівель та військових частин АР Крим, командир цього загону здійснював маневри з виходу корабельно-катерної групи з окупованої території півострова.

У зв'язку з цим, виконання обов’язків командира загону було покладено на його першого заступника, який був зобов'язаний контролювати забезпечення охорони  військової частини № 1472 у м. Керч АР Крим, задля унеможливлення її захоплення російськими військовими.

 Однак, підозрюваний віддав незаконний наказ розблокувати ворота та запустити на територію української військової частини автобуси з представниками ЗС РФ, чим надав допомогу представникам іноземної держави у безперешкодному доступі до зазначеної військової одиниці ЗС України.

Прокуратурою АР Крим та м. Севастополя чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Додатково: Досудове розслідування здійснюється Третім слідчим відділом (з дислокацією в м. Херсон) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі.

Українська правда


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