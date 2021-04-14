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Открыл ворота оккупантам во время захвата Крыма - новое подозрение в госизмене

Среда, 14 апреля 2021, 18:05
Открыл ворота оккупантам во время захвата Крыма - новое подозрение в госизмене

Правоохранители заочно сообщили о подозрении в государственной измене экс-военному, который в 2014 году отдал приказ пустить российских оккупантов на территорию воинской части № 1472 в Крыму.

Источник: прокуратура АР Крым, информированный источник УП в правоохранительных органах

Детали: В 2014 году подозреваемый (по данным источника УП - Александр Ермоленко) занимал должность первого заместителя командира Керченского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

Следствием установлено, что в феврале 2014 года, во время захвата административных зданий и военных частей АР Крым, командир этого отряда совершал маневры по выходу корабельно-катерной группы с оккупированной территории полуострова.

В связи с этим, выполнение обязанностей командира отряда было возложено на его первого заместителя, который обязан контролировать обеспечение охраны воинской части № 1472 в г. Керчь АР Крым, для предотвращения ее захвата российскими военными.

Однако подозреваемый отдал незаконный приказ разблокировать ворота и запустить на территорию украинской военной части автобусы с представителями ВС РФ, чем оказал помощь представителям иностранного государства в беспрепятственном доступе к указанной военной единице ВС Украины.

Прокуратурой АР Крым и г. Севастополя мужчине сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Дополнительно: Досудебное расследование осуществляется Третьим следственным отделом (с дислокацией в г. Херсон.) Территориального управления ГБР, расположенного в Мелитополе.

Украинская правда

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