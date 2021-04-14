МКІП призначило голову Українського культурного фонду

Головою Українського культурного фонду призначено президента в Win Win Communication, колишню працівницю Секретаріату президента Віктора Ющенка Ларису Мудрак.

Джерело: Повідомлення на сайті МКІП

Деталі: Відповідний наказ Міністерства культури та інформаційної політики України № 271 підписано 14 квітня.

В повідомлення вказується, що Мудрак планує забезпечити відкритість роботи Наглядової ради, сформувати нову стратегію роботи фонду, адже нинішня діє до 2021 року, сприяти вдосконаленню внутрішньої організації та комунікації роботи фонду.

Лариса Мудрак була заступницею голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення України, керівницею Головної служби інформаційної політики Секретаріату президента Віктора Ющенка.

Передісторія: