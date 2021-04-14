Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МКИП назначило главу Украинского культурного фонда

Среда, 14 апреля 2021, 18:26

Главой Украинского культурного фонда назначена президент в Win Win Communication, бывшая сотрудница Секретариата президента Виктора Ющенко Лариса Мудрак.

Источник: Сообщение на сайте МКИП

Детали: Соответствующий приказ Министерства культуры и информационной политики Украины № 271 подписан 14 апреля.

В сообщение указывается, что Мудрак планирует обеспечить открытость работы Наблюдательного совета, сформировать новую стратегию работы фонда (ведь нынешняя действует до 2021 года), способствовать совершенствованию внутренней организации и коммуникации работы фонда.

Лариса Мудрак была заместителем главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины, руководительницей Главной службы информационной политики Секретариата президента Виктора Ющенко.

Предыстория:

  • Ранее украинские культурные деятели и общественные организации обратились к президенту Украины Владимира Зеленского с требованием защитить культурные институты страны.
  • 1 апреля министерство культуры назначило Ирину Осадчую и.о. исполнительного директора Украинского культурного фонда.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровкультура


powered by lun.ua
Главное сегодня

СММ зафиксировала 270 единиц вооружения и техники на оккупированной территории

Министр обороны рассказал европарламентариям о четырех возможных намерениях РФ

В Киев или Прагу: два медиа собрались перевезти журналистов из Москвы

В разведке назвали три варианта действий российской армии против Украины

УАФ пожизненно отстранила 26 футболистов, которые играли в командах ОРДЛО

Степанов уверяет, что эпидемия идет на спад

Все новости...
Кабинет министров
Кабмин поддержал получение Украиной 255 миллионов евро от Германии
Правительство одобрило стратегию развития оборонно-промышленного комплекса
Кабмин назначил аудитора для проверки отчетности "Нафтогаза" за 2021-2022 годы
Последние новости
19:16
Еще в одной пограничной области Украины проводят масштабные антитеррористические учения
19:08
Высший антикорсуд продолжил досудебное расследование по делу ВиЭйБи банка
18:45
Вице-премьер Чехии едет в Москву договариваться о покупке вакцины
18:43
С "Фортуны" сняли подозрение в конвоировании украинских пленных – адвокат
18:37
Регулятор аннулировал лицензию "Донецкоблгаза"
18:26
МКИП назначило главу Украинского культурного фонда
18:05
Прага официально предложила принять встречу Байдена и Путина
18:05
Открыл ворота оккупантам во время захвата Крыма - новое подозрение в госизмене
18:04
СММ зафиксировала 270 единиц вооружения и техники на оккупированной территории
18:03
У осужденной в Крыму за "госизмену" пенсионерки ухудшилось здоровье – Денисова
Все новости...