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МКИП назначило главу Украинского культурного фонда

Среда, 14 апреля 2021, 18:26
МКИП назначило главу Украинского культурного фонда

Главой Украинского культурного фонда назначена президент в Win Win Communication, бывшая сотрудница Секретариата президента Виктора Ющенко Лариса Мудрак.

Источник: Сообщение на сайте МКИП

Детали: Соответствующий приказ Министерства культуры и информационной политики Украины № 271 подписан 14 апреля.

В сообщение указывается, что Мудрак планирует обеспечить открытость работы Наблюдательного совета, сформировать новую стратегию работы фонда (ведь нынешняя действует до 2021 года), способствовать совершенствованию внутренней организации и коммуникации работы фонда.

Лариса Мудрак была заместителем главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины, руководительницей Главной службы информационной политики Секретариата президента Виктора Ющенко.

Предыстория:

  • Ранее украинские культурные деятели и общественные организации обратились к президенту Украины Владимира Зеленского с требованием защитить культурные институты страны.
  • 1 апреля министерство культуры назначило Ирину Осадчую и.о. исполнительного директора Украинского культурного фонда.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровкультура
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