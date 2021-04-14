МКИП назначило главу Украинского культурного фонда

Главой Украинского культурного фонда назначена президент в Win Win Communication, бывшая сотрудница Секретариата президента Виктора Ющенко Лариса Мудрак.

Источник: Сообщение на сайте МКИП

Детали: Соответствующий приказ Министерства культуры и информационной политики Украины № 271 подписан 14 апреля.

В сообщение указывается, что Мудрак планирует обеспечить открытость работы Наблюдательного совета, сформировать новую стратегию работы фонда (ведь нынешняя действует до 2021 года), способствовать совершенствованию внутренней организации и коммуникации работы фонда.

Лариса Мудрак была заместителем главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины, руководительницей Главной службы информационной политики Секретариата президента Виктора Ющенко.

Предыстория: