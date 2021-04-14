З "Фортуни" зняли підозру в конвоюванні українських полонених – адвокат

Прокуратура зняла частину підозр з ветеранки АТО Вікторії Котеленець, яку поліція підозрює в участі в армії "ДНР".

Джерело: "Ґрати" з посиланням на адвоката Котеленець Віталія Цокура

Деталі: Поліція вважає, що Вікторія Котеленець в 2014 році була учасницею "Народного ополчення Донбасу" і конвоювала "парад" українських полонених в Донецьку. Вона схожа на конвоїрку на одному з фото з ходи. Однак товариші по службі "Фортуни" з української армії заявляють, що сталася помилка, і жінка на фото - це не Котеленець.

Повідомляється, що 12 квітня слідчий вручив "Фортуні" нову підозру. Тепер її підозрюють тільки в участі в незаконному збройному формуванні. Більш важку статтю, говорить захисник, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням - прибрали з нової підозри.

За словами адвоката, раніше захист подав портретну експертизу, яка підтверджує, що людина на фото з параду - це не Котеленець, а інша жінка - мешканка Донецька Ольга Сухова.

Пряма мова Цокура: "Ми замовили свою експертизу, яка довела, що на фотографії - не Вікторія Котеленець, а конвоірка Ольга Сухова. Ми знайшли свідка, який навчався з Суховою і впізнав на фото саме її. Тому вони й відмовилися від підозри в жорстокому поводженні з військовополоненими або цивільним населенням".

Нагадаємо: У лютому апеляційний суд звільнив з-під варти Котеленець.

Довідково: Вікторія Котеленець у 2015-2017 роках воювала на Донбасі у складі Добровольчого українського корпусу "Правого сектору", а потім у Добровольчій українській армії. До 2015 року жила у Донецьку.

19 січня 2021 року вона приїхала до Києва у Міністерство ветеранів, щоб отримати посвідчення Учасниці бойових дій. Саме там її і затримали. Адвокат наголошує, що жінка добровільно погодилася поїхати до суду, де її арештували до 20 березня без можливості застави. Її підозрювали у двох злочинах: створення й участь у незаконному збройному формуванні, а також жорстоке поводження з військовополоненими. Максимальний строк за це - 12 років в'язниці.

Наразі відомо, що докази збирали з розповідей свідків - колишніх військових, яких провели у тому самому "параді полонених". Адвокат Котеленець каже, що свідкам, які нібито впізнали Вікторію серед конвоїрів "параду", показували фото чотирьох жінок, з яких реально схожим на "конвоїрку" з Донецька було лише зображення Вікторії: "Не було інших варіантів, окрім як вказувати на неї". Інший доказ - портретна експертиза Криміналістичного центру МВС за фотографіями з соцмереж, яка вказала, що "особа на параді полонених" та Вікторія Котеленець - це одна й та сама людина. При цьому захист жінки відзначає, що навіть у центрі МВС визнали проблеми з цими результатами, які не дають можливість говорити про стовідсоткову схожість.