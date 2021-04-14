С "Фортуны" сняли подозрение в конвоировании украинских пленных – адвокат

Прокуратура сняла часть подозрений с ветеранки АТО Виктории Котеленец, которую полиция подозревает в участии в армии "ДНР".

Источник: "Ґраты" со ссылкой на адвоката Котеленец Виталия Цокура

Детали: Полиция считает, что Виктория Котеленец в 2014 году была участницей "Народного ополчения Донбасса" и конвоировала "парад" украинских пленных в Донецке. Она похожа на конвоирку на одном из фото с шествия. Однако сослуживцы "Фортуны" из украинской армии заявляют, что произошла ошибка, и женщина на фото — это не Котеленец.

Сообщается, что 12 апреля следователь вручил "Фортуне" новое подозрение. Теперь ее подозревают только в участии в незаконном вооруженном формировании. Более тяжелую статью, говорит защитник, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением — убрали из нового подозрения.

По словам адвоката, ранее защита подала портретную экспертизу, которая подтверждает, что человек на фото с парада — это не Котеленец, а другая женщина — жительница Донецка Ольга Сухова.

Прямая речь Цокура: "Мы заказали свою экспертизу, которая доказала, что на фотографии — не Виктория Котеленец, а конвоирка Ольга Сухова. Мы нашли свидетеля, который учился с Суховой и узнал на фото именно ее. Поэтому они и отказались от подозрения в жестоком обращении с военнопленными или гражданским населением".

Напомним: Апелляционный суд освободил из-под стражи ветеранка Котеленец.

Справка: Котеленец в 2015-2017 годах воевала на Донбассе в составе Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора", а затем в Добровольческой украинской армии. До 2015 года жила в Донецке. 19 января 2021 она приехала в Киев в Министерство ветеранов, чтобы получить удостоверение Участницы боевых действий. Там ее и задержали. Адвокат отмечает, что женщина добровольно согласилась поехать в суд, где ее арестовали до 20 марта без возможности залога. Ее подозревают в двух преступлениях: создание и участие в незаконном вооруженном формировании, а также жестокое обращение с военнопленными. Максимальный срок за это - 12 лет тюрьмы.

Известно, что доказательства собирали по рассказам свидетелей - бывших военных, которых провели в том же "параде пленных". Адвокат Котеленец говорит, что свидетелям, которые якобы узнали Викторию среди конвоиров "парада", показывали фото четырех женщин, из которых реально похожим на "конвоирку" из Донецка было только изображение Виктории: "Не было других вариантов, кроме как указывать на нее". Другое доказательство - портретная экспертиза криминалистического центра МВД по фотографиям из соцсетей, которая указала, что "лицо на параде пленных" и Виктория Котеленец - это одна и та же человек. При этом защита женщины отмечает, что даже в центре МВД признали проблемы с этими результатами, которые не дают возможность говорить о стопроцентной сходство.