Віцепрем'єр Чехії їде до Москви домовлятися про купівлю вакцини

Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек, який також тимчасово очолив Міністерство закордонних справ заявив, що поїде до Росії для переговорів про придбання вакцини "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Seznam Zpravy.

"Ми шукаємо вакцини по всьому світу. Ми готові придбати AstraZeneca у Данії. У понеділок я лечу до Москви, де хочу організувати можливі поставки вакцини "Спутник V" після ї затвердження Європейським агентством з лікарських засобів", - сказав Гамачек.

У вівторок новий міністр охорони здоров'я Чехії Петр Аренбергер розповів, що Чехія нещодавно отримала пропозицію від Росії придбати 300 000 доз вакцини одразу і ще 150 000 доз щомісяця.

"Пропозиція щодо Чехії надійшла з російської сторони кілька тижнів тому. Ми могли купити одразу близько 300 000 доз, а потім близько 150 000 доз щомісяця. Я не чув жодного її відхилення, тому, мабуть, це все ще правда. Ми ще не перевірили це далі", - сказав він.

Минулого тижня Аренбергер замінив Яна Блатного на чолі МОЗ. Президент Мілош Земан розкритикував Блатного за відмову від російської вакцини, яка досі не схвалена Європейським агентством з лікарських засобів.

Земан також звільнив з посади міністра закордонних справ Томаша Петршичека, який не погоджувався з вакцинацією несертифікованими російськими та китайськими вакцинами.