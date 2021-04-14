Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вице-премьер Чехии едет в Москву договариваться о покупке вакцины

Среда, 14 апреля 2021, 18:45
Вице-премьер Чехии едет в Москву договариваться о покупке вакцины

Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек, который также временно возглавил Министерство иностранных дел, заявил, что поедет в Россию для переговоров о приобретении вакцины "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Seznam Zpravy.

"Мы ищем вакцины по всему миру. Мы готовы приобрести AstraZeneca у Дании. В понедельник я лечу в Москву, где хочу организовать возможные поставки вакцины "Спутник V" после ее утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам", - сказал Хамачек.

Во вторник новый министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер рассказал, что Чехия недавно получила предложение от России приобрести 300 000 доз вакцины сразу и еще 150 000 доз ежемесячно.

"Предложение по Чехии поступило с российской стороны несколько недель назад. Мы могли купить сразу около 300 000 доз, а затем около 150 000 доз в месяц. Я не слышал ни одного отказа, поэтому, наверное, это все еще правда. Мы еще не проверили это детально" - сказал он.

На прошлой неделе Аренбергер заменил Яна Блатны во главе МОЗ. Президент Земан раскритиковал Блатны за отказ от российской вакцины, до сих пор не одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧехияРосcиявакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Чехия
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский прибыл в Прагу
Зеленский из Болгарии неожиданно отправился в Чехию
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: