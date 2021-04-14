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Вице-премьер Чехии едет в Москву договариваться о покупке вакцины

Среда, 14 апреля 2021, 18:45

Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек, который также временно возглавил Министерство иностранных дел, заявил, что поедет в Россию для переговоров о приобретении вакцины "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Seznam Zpravy.

"Мы ищем вакцины по всему миру. Мы готовы приобрести AstraZeneca у Дании. В понедельник я лечу в Москву, где хочу организовать возможные поставки вакцины "Спутник V" после ее утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам", - сказал Хамачек.

Во вторник новый министр здравоохранения Чехии Петр Аренбергер рассказал, что Чехия недавно получила предложение от России приобрести 300 000 доз вакцины сразу и еще 150 000 доз ежемесячно.

"Предложение по Чехии поступило с российской стороны несколько недель назад. Мы могли купить сразу около 300 000 доз, а затем около 150 000 доз в месяц. Я не слышал ни одного отказа, поэтому, наверное, это все еще правда. Мы еще не проверили это детально" - сказал он.

На прошлой неделе Аренбергер заменил Яна Блатны во главе МОЗ. Президент Земан раскритиковал Блатны за отказ от российской вакцины, до сих пор не одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам.

Темы: ЧехияРосcиявакцинация


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