Ще в одній прикордонній області проводять масштабні антитерористичні навчання
У Херсонській області проводять масштабні багатоетапні антитерористичні навчання, де особлива увага приділяється морській прибережній зоні регіону.
Джерело: повідомлення СБУ
Дослівно: "Під час тренувальних заходів особлива увага приділяється морській прибережній зоні регіону, а також адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим.
У навчаннях беруть участь підрозділи СБУ, Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Держслужби спеціального транспорту".
Деталі: Вказується, що у ході відпрацювання тренувальних завдань посилено охорону стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури Херсонщини: морських портів, об’єктів енергопостачання, аеропорту, мостів та газовидобувних веж.
Учасники навчань здійснюють спільні режимно-обмежувальні заходи у морських прибережних населених пунктах регіону.
Передісторія:
- З 14 квітня Служба безпеки України почала антитерористичні навчання на Харківщині, особлива увага буде надана прикордонним районам.