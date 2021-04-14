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Ще в одній прикордонній області проводять масштабні антитерористичні навчання

Середа, 14 квітня 2021, 19:16

У Херсонській області проводять масштабні багатоетапні антитерористичні навчання, де особлива увага приділяється морській прибережній зоні регіону.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Під час тренувальних заходів особлива увага приділяється морській прибережній зоні регіону, а також адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

У навчаннях беруть участь підрозділи СБУ, Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Держслужби спеціального транспорту".

Деталі: Вказується, що у ході відпрацювання тренувальних завдань посилено охорону стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури Херсонщини: морських портів, об’єктів енергопостачання, аеропорту, мостів та газовидобувних веж.

 

Учасники навчань здійснюють спільні режимно-обмежувальні заходи у морських прибережних населених пунктах регіону.

Передісторія:

  • З 14 квітня Служба безпеки України почала антитерористичні навчання на Харківщині, особлива увага буде надана прикордонним районам.

Теми: СБУарміяХерсонська область


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