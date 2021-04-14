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Еще в одной пограничной области проводят масштабные антитеррористические учения

Среда, 14 апреля 2021, 19:16

В Херсонской области проводят масштабные многоэтапные антитеррористические учения, где особое внимание уделяется морской прибрежной зоне региона.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Во время тренировочных мероприятий особое внимание уделяется морской прибрежной зоне региона, а также админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым.

В учениях принимают участие подразделения СБУ, Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Госслужбы специальной транспорта".

Детали: Указывается, что в ходе отработки тренировочных задач усилена охрана стратегически важных объектов критической инфраструктуры Херсонщины: морских портов, объектов энергоснабжения, аэропорта, мостов и газодобывающих башен.

Участники учений осуществляют совместные режимно-ограничительные мероприятия в морских прибрежных населенных пунктах региона.

Предыстория:

  • С 14 апреля Служба безопасности Украины начала антитеррористические учения в Харьковской области, особое внимание будет уделено пограничным районам.

Темы: СБУармияХерсонская область


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