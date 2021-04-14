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Рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку в Карпатах

Середа, 14 квітня 2021, 19:37

У горах Карпат на Івано-Франківщині та Закарпатті 15 квітня висока загроза сходження лавин.

Джерело: ДСНС

Деталі :За даними УкрГідрометцентру, 15 квітня у високогiр’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека третього рівня.

Також 15 квітня, крім сходу, очікують помірні дощі, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, у східних областях до 19°, а у більшості південних та центральних областей 8-13°.

Українська правда
Теми: ДСНСКарпатипогода


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