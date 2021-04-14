Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах

В горах Карпат на Ивано-Франковщине и Закарпатье 15 апреля высокая угроза схода лавин.

Источник: ГСЧС

Детали: По данным УкрГидрометцентра, 15 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

Также 15 апреля, кроме востока, ожидают умеренные дожди, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с, температура ночью 4-9 ° тепла, днем ​​11-16 °, в восточных областях до 19 °, а в большинстве южных и центральных областей 8-13 °.