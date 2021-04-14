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Сили НАТО планують одночасно вийти з Афганістану

Середа, 14 квітня 2021, 19:50

Іноземні сили під командуванням НАТО планують вийти з Афганістану у координації із виведенням військ США, які планують зробити це до 11 вересня 2021 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters. 

"Ми будемо тісно співпрацювати у наступні місяці щодо безпечного та скоординованого виходу наших сил з Афганістану", - сказав держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

Окрім 2500 військовослужбовців США, в країні перебуває ще 7000 військових, переважно країн-членів НАТО. 

Як пише агентство, головним фактором для скоординованого виходу військ є залежність сил багатьох країн НАТО від повітряної підтримки сил США, у тому числі й для того, щоб вивести своє озброєння та цінне обладнання з Афганістану.  

Планується, що після виходу іноземних сил афганські військові та правоохоронці, яким тривалий час надавали навчання й підтримку, будуть здатні самі підтримувати безпеку.

Раніше про свої наміри виводити сили синхронно із США оголосила Німеччина.

"Ми завжди говорили, що заходимо разом і виходимо разом. Я виступаю за упорядковане виведення військ і очікую, що ми вирішимо це сьогодні (в НАТО)", - сказала Крамп-Карренбауер німецькому телеканалу ARD.

"Українська правда" у Threads

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