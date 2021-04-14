Силы НАТО планируют синхронно выходить из Афганистана
Иностранные силы под командованием НАТО планируют выйти из Афганистана в координации с выходом войск США, которые планируют сделать это до 11 сентября 2021 года.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.
"Мы будем тесно сотрудничать в последующие месяцы по безопасному и скоординированному выходу наших сил из Афганистана", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
Кроме 2500 военнослужащих США, в стране находится еще около 7000 военных, преимущественно стран-членов НАТО.
Как пишет агентство, главным фактором для скоординированного выхода войск является зависимость сил многих стран НАТО от воздушной поддержки сил США, в том числе и для того, чтобы вывезти свое вооружение и ценное оборудование из Афганистана.
Планируется, что после выхода иностранных сил афганские военные и правоохранители, которым длительное время предоставляли обучение и поддержку, будут способны сами обеспечить безопасность.
Ранее о своем намерении выводить силы синхронно с США объявила Германия.
"Мы всегда говорили, что заходим вместе и выходим вместе. Я выступаю за упорядоченный вывод войск и ожидаю, что мы решим это сегодня (в НАТО)", - сказала Крамп-Карренбауэр немецкому телеканалу ARD.