В Киеве высадили Аллею свободы слова
14 апреля 2021 в Киеве появилась Аллея свободы слова.
Источник: "Украинская правда"
Детали: Шестнадцать сакур и кленов высажены в парке Марии Заньковецкой, рядом с памятником основателю "Украинской правды" Георгию Гонгадзе.
Главный редактор УП Севгиль Мусаева сообщила, что из-за холодной весны акцию постоянно переносили.
Прямая речь Мусаевой: "Почему именно клены и сакуры? Клен - символ мира и любви, а сакуры - быстротечности и мгновения жизни. Хочется, чтобы деревья чаще напоминали нам о самом главном".
Что было раньше: 10 апреля, по всей территории Украины и в 100 странах мира проходила Акция "1 млн деревьев за 1 день в 100 странах мира" в рамках глобального экологического проекта "Greening of the Planet".
Миллионное дерево высадили в Украине - ею стала елка.