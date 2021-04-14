В Киеве высадили Аллею свободы слова

14 апреля 2021 в Киеве появилась Аллея свободы слова.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Шестнадцать сакур и кленов высажены в парке Марии Заньковецкой, рядом с памятником основателю "Украинской правды" Георгию Гонгадзе.

Главный редактор УП Севгиль Мусаева сообщила, что из-за холодной весны акцию постоянно переносили.

Прямая речь Мусаевой: "Почему именно клены и сакуры? Клен - символ мира и любви, а сакуры - быстротечности и мгновения жизни. Хочется, чтобы деревья чаще напоминали нам о самом главном".

Что было раньше: 10 апреля, по всей территории Украины и в 100 странах мира проходила Акция "1 млн деревьев за 1 день в 100 странах мира" в рамках глобального экологического проекта "Greening of the Planet".

Миллионное дерево высадили в Украине - ею стала елка.