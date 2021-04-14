Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве высадили Аллею свободы слова

Среда, 14 апреля 2021, 21:18
В Киеве высадили Аллею свободы слова

14 апреля 2021 в Киеве появилась Аллея свободы слова.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Шестнадцать сакур и кленов высажены в парке Марии Заньковецкой, рядом с памятником основателю "Украинской правды" Георгию Гонгадзе.

Главный редактор УП Севгиль Мусаева сообщила, что из-за холодной весны акцию постоянно переносили.

Прямая речь Мусаевой: "Почему именно клены и сакуры?  Клен - символ мира и любви, а сакуры - быстротечности и мгновения жизни.  Хочется, чтобы деревья чаще напоминали нам о самом главном".

 
 

Что было раньше: 10 апреля, по всей территории Украины и в 100 странах мира проходила Акция "1 млн деревьев за 1 день в 100 странах мира" в рамках глобального экологического проекта "Greening of the Planet".

Миллионное дерево высадили в Украине - ею стала елка.

Украинская правда
Темы: Киевсвобода слова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Киев
Минкульт согласовал передачу дома Сикорского общине Киева
В Киеве и Одессе разоблачена сеть подпольных покер-клубов, которые прикрывались спортивным покером
Язык агрессора: в Киеве запретили включать русские песни в публичных местах
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: