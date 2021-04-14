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Туреччина готує нові пропозиції Росії для відновлення польотів і повернення туристів

Середа, 14 квітня 2021, 22:42

Туреччина готується представити Росії нові пропозиції щодо відновлення польотів між двома країнами.

Про це заявив міністр культури і туризму Мехмет Нурі Ерсой, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Ерсой планує найближчими днями відвідати Москву для обговорення цього питання з російською владою.

"Ми прагнемо (відкрити туристичний сезон, - ред.) в травні. Ми будемо стежити за розвитком пандемії. Цього тижня ми почнемо бачити наслідки рішення Росії обмежити польоти до Туреччини. Дата скасування обмежень може бути перенесена разом зі зменшенням числа випадків коронавірусу", - сказав Ерсой після засідання кабінету міністрів.

Ерсой не сказав, коли саме він відвідає Москву, але підкреслив, що рішення Росії обмежити польоти до Туреччини торкнеться близько півмільйона російських туристів, заявивши, що "при цьому з нашими літніми замовленнями проблем немає".

Як повідомлялося, Росія з 15 квітня до 1 червня призупиняє регулярні та чартерні авіарейси до Туреччини. Рішення пояснили ситуацією з коронавірусом. Наприкінці тижня у Туреччині зареєстрували новий максимум заражень за добу - понад 55 тисяч.

Водночас цими вихідними президент України Володимир Зеленський мав зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. 

Після зустрічі Ердоган заявив, що  виступає проти наростання напруги у Чорноморському регіоні, та підтвердив підтримку Туреччиною територіальної цілісності й суверенітету України і ініціативи "Кримської платформи".

Він сказав, що Туреччина готова надати будь-яку підтримку для того, щоб знизити напругу, що почала наростати останнім часом.

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