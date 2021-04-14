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Турция готовит новые предложения России для возобновления полетов и возврата туристов

Среда, 14 апреля 2021, 22:42

Турция готовится представить России новые предложения по возобновлению полетов между двумя странами.

Об этом заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Эрсой планирует в ближайшие дни посетить Москву для обсуждения этого вопроса с российскими властями.

"Мы стремимся (открыть туристический сезон, - ред.) в мае. Мы будем следить за развитием пандемии. На этой неделе мы начнем видеть последствия решения России ограничить полеты в Турцию. Дата отмены ограничений может быть перенесена вместе с уменьшением числа случаев коронавируса", - сказал Эрсой после заседания кабинета министров.

Эрсой не упомянул, когда он посетит Москву, но подчеркнул, что решение России ограничить полеты в Турцию затронет около полумиллиона российских туристов, заявив, что "при этом с нашими летними бронированиями проблем нет".

Как сообщалось, Россия с 15 апреля до 1 июня приостанавливает регулярные и чартерные авиарейсы в Турцию. Решение объяснили ситуацией с коронавирусом. В конце недели в Турции зарегистрировали новый максимум заражений в сутки - более 55 000.

В минувшие выходные президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После встречи Эрдоган заявил, что выступает против нарастания напряжения в Черноморском регионе, и подтвердил поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины и инициативы "Крымской платформы".

Он сказал, что Турция готова оказать любую поддержку для того, чтобы снизить нарастающую в последнее время напряженность.

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