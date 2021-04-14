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Кличко підсвітив мерію кольорами прапора Ізраїля

Середа, 14 квітня 2021, 23:15
Кличко підсвітив мерію кольорами прапора Ізраїля

Будівлю Київської міської державної адміністрації підсвітили кольорами прапора Ізраїля до Дня незалежності Ізраїля.

Джерело: пресслужба КМДА

Деталі: Інсталяцію відкрили мер столиці Віталій Кличко та посол Ізраїлю Джоел Ліон.

Зазначається, що мерія підсвічуватиметься синьо-білими кольорами до 6 години ранку четверга.

Пряма мова Кличка: "Ми пишаємось, що у нашої країни та у Києва, зокрема, є такий надійний партнер як Ізраїль, з яким ми співпрацюємо, у якого вчимось та переймаємо найсучасніші технології управління містом".

Довідково: Незалежність Ізраїлю проголошена 14 травня 1948 року. Дата свята може змінюватися, цього року припадає на 15 квітня.

 

Українська правда

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Теми: КиївІзраїльВіталій Кличко
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