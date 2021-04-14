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Кличко подсветил мэрию цветами флага Израиля

Среда, 14 апреля 2021, 23:15
Кличко подсветил мэрию цветами флага Израиля

Здание Киевской городской государственной администрации подсветили цветами флага Израиля ко Дню независимости Израиля.

Источник: пресс-служба КГГА

Детали: Инсталляцию открыли мэр столицы Виталий Кличко и посол Израиля Джоэл Лион.

Отмечается, что мэрия будет подсвечен сине-белыми цветами в 6 часов утра четверга.

Прямая речь Кличко: "Мы гордимся, что в нашей стране и у Киева, в частности, есть такой надежный партнер как Израиль, с которым мы сотрудничаем, у которого учимся и перенимаем современные технологии управления городом".

Справка: Независимость Израиля провозглашена 14 мая 1948 года. Дата праздника может меняться, в этом году приходится на 15 апреля.

 

Украинская правда
Темы: КиевИзраильВиталий Кличко
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